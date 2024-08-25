نتنياهو بعد رد الحزب: قاعدتنا بسيطة "من يؤذينا نؤذيه" ولإستعادة الأمان في الشمال

وتابع في بداية اجتماع المجلس السياسي الأمني المصغر في قاعدة الكيريا العسكرية بتل أبيب، أنه "بالتشاور مع وزير الحرب ورئيس الأركان، أصدرنا تعليماتنا للجيش بالتحرك بشكل استباقي لإزالة التهديد".

وأضاف: "ومنذ ذلك الحين، يعمل جيش الدفاع الإسرائيلي بقوة لإحباط التهديدات، إذ دمر آلاف الصواريخ الموجهة إلى شمال البلاد، كما أحبط العديد من التهديدات الأخرى ويعمل بقوة كبيرة - سواء في الدفاع أو الهجوم".

كما ناشد نتنياهو مواطني بلده بطاعة توجيهات قيادة الجبهة الداخلية.

ومضى قائلا: "نحن عازمون على بذل كل ما في وسعنا لحماية بلدنا، وإعادة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان، والاستمرار في التمسك بقاعدة بسيطة: من يؤذينا نؤذيه".