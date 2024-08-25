تل أبيب في حالة طوارئ.. والعدو يزعم إستهداف جديد لمنصات الصواريخ

وحسبما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن "الحالة الخاصة في الجبهة الداخلية" تمكن قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي من إصدار القيود (مثل الحد من التجمعات وإغلاق مواقع).

وأشارت إلى أن "الحالة الخاصة" هو مصطلح قانوني يستخدم في أوقات الطوارئ، ويمنح السلطات سلطة قضائية أكبر على السكان المدنيين من أجل تسهيل إجراءات حماية السكان.

وأوضحت الصحيفة أن حالة الطوارئ ستكون سارية لمدة 48 ساعة ما لم يتم تمديدها من قبل الحكومة.