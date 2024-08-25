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عربي و دولي

تل أبيب في حالة طوارئ.. والعدو يزعم إستهداف جديد لمنصات الصواريخ

2024-08-25 | 04:29
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تل أبيب في حالة طوارئ.. والعدو يزعم إستهداف جديد لمنصات الصواريخ
تل أبيب في حالة طوارئ.. والعدو يزعم إستهداف جديد لمنصات الصواريخ

أعلن وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الأحد، حالة الطوارئ لمدة 48 ساعة في عموم البلاد، بعد إعلان الجيش شن ضربات في لبنان.

وحسبما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن "الحالة الخاصة في الجبهة الداخلية" تمكن قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي من إصدار القيود (مثل الحد من التجمعات وإغلاق مواقع).

وأشارت إلى أن "الحالة الخاصة" هو مصطلح قانوني يستخدم في أوقات الطوارئ، ويمنح السلطات سلطة قضائية أكبر على السكان المدنيين من أجل تسهيل إجراءات حماية السكان.

وأوضحت الصحيفة أن حالة الطوارئ ستكون سارية لمدة 48 ساعة ما لم يتم تمديدها من قبل الحكومة

وأعلن المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية قد شنت في الساعة الأخيرة سلسلة من الهجمات على منصات صواريخ تابعة لحزب الله في مناطق متعددة بجنوب لبنان. 

تل أبيب في حالة طوارئ.. والعدو يزعم إستهداف جديد لمنصات الصواريخ

عربي و دولي

الجيش الإسرائيلي

تل أبيب

إسرائيل

جنوب لبنان

هاغاري

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المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي: هاجمنا في الساعة الأخيرة منصات صواريخ لحزب الله في مناطق مختلفة بجنوب لبنان

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