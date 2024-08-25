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أبو عبيدة: كل الجبهات ستظل مشتعلة ومتصاعدة في وجه العدو إذا استمر العدوان على أهلنا وشعبنا
أبو عبيدة: كل الجبهات ستظل مشتعلة ومتصاعدة في وجه العدو إذا استمر العدوان على أهلنا وشعبنا
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رؤساء السلطات المحلية في شمال "إسرائيل": قررنا مقاطعة الحكومة لحين تحقيق حل يعيد السكان إلى منازلهم
2024-08-25 | 09:40
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رؤساء السلطات المحلية في شمال "إسرائيل": قررنا مقاطعة الحكومة لحين تحقيق حل يعيد السكان إلى منازلهم
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رؤساء السلطات المحلية في شمال "إسرائيل": قررنا مقاطعة الحكومة لحين تحقيق حل يعيد السكان إلى منازلهم
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