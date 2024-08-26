القسام: نفذنا كمينا محكما استهدف قوة صهيونية من 5 جنود في منطقة القرارة شرق خان يونس وأوقعناها بين قتيل وجريح

أكدت حركة حماس أن تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، حول بناء كنيس يهودي داخل المسجد الأقصى تشكل تهديدًا خطيرًا. وأشارت إلى أن هذه التصريحات تعكس نوايا حكومة الاحتلال تجاه الأقصى وهويته الإسلامية والعربية، وتدعو الأمتين العربية والإسلامية لتحمل مسؤولياتهما في حماية المقدسات.



كما دعت الحركة الفلسطينيين في الضفة الغربية والداخل المحتل للنفير العام والتصدي لمخططات الاحتلال.



وفي السياق، اقتحم عشرات المستوطنين باحات الأقصى صباح اليوم، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال.

