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عربي و دولي

حماس تدعو للنفير العام!

2024-08-26 | 08:03
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حماس تدعو للنفير العام!
حماس تدعو للنفير العام!

أكدت حركة حماس أن تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، حول بناء كنيس يهودي داخل المسجد الأقصى تشكل تهديدًا خطيرًا. وأشارت إلى أن هذه التصريحات تعكس نوايا حكومة الاحتلال تجاه الأقصى وهويته الإسلامية والعربية، وتدعو الأمتين العربية والإسلامية لتحمل مسؤولياتهما في حماية المقدسات.

كما دعت الحركة الفلسطينيين في الضفة الغربية والداخل المحتل للنفير العام والتصدي لمخططات الاحتلال.

وفي السياق، اقتحم عشرات المستوطنين باحات الأقصى صباح اليوم، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال.

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حماس تدعو للنفير العام!

عربي و دولي

حركة حماس

حماس

إسرائيل

بن غفير

المسجد الأقصى

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المستوطنين الإسرائيليين

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وزير خارجية إسبانيا: التصعيد في لبنان مقلق للغاية
أول تعليق إيراني على رد حزب الله: "محدود ومحسوب"

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وزير خارجية إسبانيا: التصعيد في لبنان مقلق للغاية
08:42

وزير خارجية إسبانيا: التصعيد في لبنان مقلق للغاية

رأى وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أن "التصعيد في لبنان مقلق للغاية"، مؤكدًا على الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار في غزة.

يأتي هذا التصريح بعد رد حزب الله على اغتيال القيادي العسكري فؤاد شكر، حيث أعلن عن استهداف قاعدتين قرب تل أبيب، بالإضافة إلى قواعد إسرائيلية في الشمال.

08:42

وزير خارجية إسبانيا: التصعيد في لبنان مقلق للغاية

رأى وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أن "التصعيد في لبنان مقلق للغاية"، مؤكدًا على الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار في غزة.

يأتي هذا التصريح بعد رد حزب الله على اغتيال القيادي العسكري فؤاد شكر، حيث أعلن عن استهداف قاعدتين قرب تل أبيب، بالإضافة إلى قواعد إسرائيلية في الشمال.

أول تعليق إيراني على رد حزب الله: "محدود ومحسوب"
07:39

أول تعليق إيراني على رد حزب الله: "محدود ومحسوب"

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن "الكيان الصهيوني قد يحاول إخفاء أو تشويه بعض الحقائق المتعلقة بعملية 'يوم الأربعين' لحزب الله في لبنان، لكنه يعلم جيداً أن الحقائق لن تتغير".

وأكد كنعاني أن "المعادلات الاستراتيجية تغيرت بشكل جذري لصالح المقاومة، وأسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر أصبحت شعاراً فارغاً". واعتبر أن "الجيش الإسرائيلي فقد قدرته الهجومية وقوة الردع الفعالة، وأصبح مضطراً الآن للدفاع عن نفسه ضد الضربات الاستراتيجية".

كما شدد كنعاني على أن "الكيان الصهيوني، رغم الدعم الكامل من مؤيديه، بما في ذلك الولايات المتحدة، فقد قدرته على التنبؤ بتوقيت الهجوم ومكانه، وأن مرور الوقت ليس في صالحه أو لصالح داعميه".

وأكد أن "إسرائيل لم تتمكن من توقع زمان ومكان الهجوم المحدود والمدروس".

07:39

أول تعليق إيراني على رد حزب الله: "محدود ومحسوب"

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن "الكيان الصهيوني قد يحاول إخفاء أو تشويه بعض الحقائق المتعلقة بعملية 'يوم الأربعين' لحزب الله في لبنان، لكنه يعلم جيداً أن الحقائق لن تتغير".

وأكد كنعاني أن "المعادلات الاستراتيجية تغيرت بشكل جذري لصالح المقاومة، وأسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر أصبحت شعاراً فارغاً". واعتبر أن "الجيش الإسرائيلي فقد قدرته الهجومية وقوة الردع الفعالة، وأصبح مضطراً الآن للدفاع عن نفسه ضد الضربات الاستراتيجية".

كما شدد كنعاني على أن "الكيان الصهيوني، رغم الدعم الكامل من مؤيديه، بما في ذلك الولايات المتحدة، فقد قدرته على التنبؤ بتوقيت الهجوم ومكانه، وأن مرور الوقت ليس في صالحه أو لصالح داعميه".

وأكد أن "إسرائيل لم تتمكن من توقع زمان ومكان الهجوم المحدود والمدروس".

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