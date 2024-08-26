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المدعي العام في باريس: تم القبض على الرئيس التنفيذي لشركة تيليغرام واحتجازه كجزء من تحقيق بجرائم إلكترونية
القناة 14: انفجار طائرتين مسيّرتين في منطقة اييليت هشاحر في الجليل الأعلى
القناة 14: انفجار طائرتين مسيّرتين في منطقة اييليت هشاحر في الجليل الأعلى
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رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري: الانتقام من الکیان الإسرائيلي أمرٌ حتمي لا مفرّ منه
2024-08-26 | 09:13
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رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري: الانتقام من الکیان الإسرائيلي أمرٌ حتمي لا مفرّ منه
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باقري:
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