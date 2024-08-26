ما هو "بنك الأهداف" الذي قصفته روسيا اليوم؟

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، نفذت المقاتلات الروسية التكيتية والطائرات دون طيار الهجوم المشترك واسع النطاق في وقت مبكر من صباح الاثنين.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا قصفت مناطق عدة في أوكرانيا بأكثر من 100 صاروخ و100 طائرة مسيرة.

بنك الأهداف الأوكراني

وفق بيان وزارة الدفاع الروسية، قصفت القوات الروسية، بأسلحة جوية وبحرية عالية الدقة وبعيدة المدى، وبالطائرات العملياتية التكيتية التابعة للقوات الجوفضائية الروسية، والطائرات المسيرة مرافق البنية التحتية الحيوية للطاقة التي تضمن تشغيل المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا.

وبحسب البيان الدفاع، فإن بنك الأهداف الذي استهدفه الجيش الروسي تضمن "المحطات الكهربائية الفرعية في مقاطعات كييف، وفينيتسا، وزيتومير، وخميلنيتسكي، ودنيبروبيتروفسك، وبولتافا ونيكولاييف، وكيروفوغراد، وأوديسا".