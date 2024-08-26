قطر وإيران تتعاونان لوقف النار في غزة.. هذه كواليس اللقاء

أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء ووزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن آل ثاني التقى بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في طهران، حيث استعرضا جهود الوساطة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.



وأكد الجانبان خلال الاجتماع على ضرورة "وضع حد لجرائم الاحتلال، وإنهاء حرب غزة، ووقف إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية". تأتي هذه الزيارة في إطار دور قطر البارز في الوساطة بين الأطراف المعنية، بما في ذلك إيران، وتفاصيل المفاوضات حول قضايا متعددة مثل تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن، والمفاوضات النووية.