يشاهد نشرة الثامنة.. تقرير "يكشف" يوميات السنوار



كشف تقرير أميركي جديد، عن تفاصيل تشكيل قوة استخبارات إسرائيلية أميركية مشتركة كلفت بمراقبة اتصالات رئيس المكتب السياسي لحماس يحيى السنوار.

وأشار التقرير الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأحد، أن اتصالات السنوار تم إجراؤها إلكترونيا في بداية الحرب في غزة ولكن تم الاعتماد منذ ذلك الحين إلى اتصال بالحركة، التي يقودها، من خلال شبكة من "الرسل البشريين". وما يزال كيف يعمل هذا النظام لغزا محيرا.

وفي كانون الثاني الماضي، اعتقد المسؤولون الإسرائيليون والأميركيون أنهم تمكنوا من الحصول على فرصة نادرة في مطاردة أحد أكثر الرجال المطلوبين في العالم، وفق ما ذكرت الصحيفة.

وقتها، أغارت القوات الإسرائيلية على مجمع أنفاق في جنوب قطاع غزة بناء على معلومات استخباراتية تفيد بأن يحيى السنوار، زعيم حماس، كان مختبئا هناك.

ومنذ هجوم 7 أكتوبر، تقول الصحيفة إن السنوار "أصبح أشبه بالشبح.. لا يظهر في الأماكن العامة أبدا، ونادرا ما يرسل رسائل إلى أتباعه، ولا يعطي سوى القليل من الأدلة حول مكان وجوده".

وعلى الرغم من أنهم لم يتمكنوا من تحديد موقع زعيم حماس، إلا أن الاتصالات التي تم اعتراضها سمحت للفرق بتجميع صورة عن حياته، بما في ذلك اكتشاف أن السنوار يراقب بانتظام وسائل الإعلام العبرية ويشاهد نشرة أخبار الساعة الثامنة مساء على المحطات الإسرائيلية، بحسب الصحيفة.

وكشفت مقابلات "نيويورك تايمز" مع أكثر من عشرين مسؤولا في "إسرائيل" والولايات المتحدة أن كلا الطرفين خصصا موارد هائلة في محاولة للعثور على السنوار.

وأوضحت: "أنشأ المسؤولون وحدة خاصة داخل مقر جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شاباك)، وكُلِّفت وكالات التجسس الأميركية باعتراض اتصالات السنوار. كما قدمت واشنطن رادارا يخترق موجات الأرض لـ "إسرائيل" للمساعدة في البحث عنه وعن قادة حماس الآخرين".

وأبرزت أن "السنوار اعتاد أن يرد على الرسائل في غضون أيام، لكن الأمر بات يستغرق وقتا أطول بكثير للحصول على رد منه في الأشهر الأخيرة".

وخلال آب الجاري، أعلنت حركة حماس تعيين زعيمها في غزة يحيى السنوار رئيسا لمكتبها السياسي، خلفا لإسماعيل هنية.





















