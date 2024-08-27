استهدافات جديدة للحزب.. إليكم أحدث البيانات!

الاول: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:55 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 27-8- 2024، التجهيزات التجسسية المستحدثة المنصوبة على رافعة في محيط ثكنة دوفيف بمحلقة إنقضاضية وأصابوها إصابةً مباشرة ما أدى الى تدميرها".
الثاني: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الامنة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مبان يستخدمها جنود العدو في مستعمرة نطوعة بالأسلحة المناسبة".