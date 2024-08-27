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عربي و دولي

استهدافات جديدة للحزب.. إليكم أحدث البيانات!

2024-08-27 | 08:53
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استهدافات جديدة للحزب.. إليكم أحدث البيانات!
استهدافات جديدة للحزب.. إليكم أحدث البيانات!

أصدرت المقاومة الاسلامية، بيانين، جاء فيهما:

الاول: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏‏‌‏المقاومة الإسلامية ‏عند الساعة 02:55 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 27-8-‌‏ 2024، التجهيزات ‏التجسسية المستحدثة المنصوبة على رافعة في محيط ثكنة دوفيف بمحلقة إنقضاضية وأصابوها ‏إصابةً مباشرة ما أدى الى تدميرها".‏ 

الثاني: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على ‌‏‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الامنة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية ‏مبان يستخدمها جنود العدو في مستعمرة نطوعة بالأسلحة المناسبة".‏
 
 
 
استهدافات جديدة للحزب.. إليكم أحدث البيانات!

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وزير الحرب الإسرائيلي: في إطار عمليات الجيش الجريئة والحازمة تمكنا من إنقاذ الرهينة فرحان القاضي
الجيش الإسرائيلي: تم تحرير أحد الأسرى المحتجزين في غزة من داخل نفق في منطقة

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غالانت: تحرير القاضي يدفعنا إلى تحقيق أهداف الحرب

قال وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، الثلاثاء، إن عملية تحرير الرهينة فرحان القاضي من غزة هي جزء من العمليات الجريئة للجيش التي تدفع إلأى تحقيق أهداف الحرب.

09:48

غالانت: تحرير القاضي يدفعنا إلى تحقيق أهداف الحرب

قال وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، الثلاثاء، إن عملية تحرير الرهينة فرحان القاضي من غزة هي جزء من العمليات الجريئة للجيش التي تدفع إلأى تحقيق أهداف الحرب.

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أعلن جيش العدو، اليوم الثلاثاء، أن قواته حررت رهينة كانك مختطفاً لدى حركة "حماس" في جنوب قطاع غزة يدعى فرحان القاضي.

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خلال عملية معقدة.. جيش العدو يحرر رهينة جديدة

أعلن جيش العدو، اليوم الثلاثاء، أن قواته حررت رهينة كانك مختطفاً لدى حركة "حماس" في جنوب قطاع غزة يدعى فرحان القاضي.

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