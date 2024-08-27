استهدافات جديدة للحزب.. إليكم أحدث البيانات!

أصدرت المقاومة الاسلامية، بيانين، جاء فيهما:



الاول: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏‏‌‏المقاومة الإسلامية ‏عند الساعة 02:55 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 27-8-‌‏ 2024، التجهيزات ‏التجسسية المستحدثة المنصوبة على رافعة في محيط ثكنة دوفيف بمحلقة إنقضاضية وأصابوها ‏إصابةً مباشرة ما أدى الى تدميرها".‏



الثاني: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على ‌‏‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الامنة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية ‏مبان يستخدمها جنود العدو في مستعمرة نطوعة بالأسلحة المناسبة".‏