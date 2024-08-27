وزير الحرب الإسرائيلي: في إطار عمليات الجيش الجريئة والحازمة تمكنا من إنقاذ الرهينة فرحان القاضي

مجلس الوزراء يكلّف وزير الثقافة القاضي محمّد وسام المُرتَضى بالإجتماع مع كل من وزير الدفاع وقائد الجيش لمعالجة الخلاف بينهما المتمحور حول نتائج مباراة الدخول الى المدرسة الحربية