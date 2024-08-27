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عربي و دولي

غالانت: تحرير القاضي يدفعنا إلى تحقيق أهداف الحرب

2024-08-27 | 09:48
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غالانت: تحرير القاضي يدفعنا إلى تحقيق أهداف الحرب
غالانت: تحرير القاضي يدفعنا إلى تحقيق أهداف الحرب

قال وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، الثلاثاء، إن عملية تحرير الرهينة فرحان القاضي من غزة هي جزء من العمليات الجريئة للجيش التي تدفع إلأى تحقيق أهداف الحرب.

وأضاف غالانت أن عملة تحرير الرهينة جزء من "العمليات الجريئة والشجاعة التي قام بها الجيش الإسرائيلي في عمق قطاع غزة".

وأكد أن "هذه العملية كانت جزء من سلسلة من الإجراءات التي قام بها الجيش الإسرائيلي والتي تقربنا من تحقيق أهداف هذه الحرب".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنه تم تحرير أحد الرهائن ويدعى فرحان قاضي، كان محتجزا لدى حركة حماس في قطاع غزة.

وأوضح أن تحرير المختطف البالغ من العمر 52 عاما، تم في إطار عملية معقدة للجيش والشاباك (الأمن الداخلي)، جنوب قطاع غزة.

ولم يقدم الجيش الإسرائيلي في بيانه أي تفاصيل حول عملية التحرير لدواعي قال إنها "أمنية".

ووصف الحالة الصحية للرهينة المحرر بـ"الطبيعية" حيث تم نقله إلى المستشفى لإجراء المزيد من الفحوصات الطبية.

وجاءت عملية تحرير الرهينة الإسرائيلية في حين تحاول الولايات المتحدة ومصر وقطر التوسط في اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس يشمل إدخال المساعدات الإنسانية واستعادة إسرائيل للمحتجزين في قطاع غزة وتبادل السجناء.

واحتجزت حركة حماس في هجوم 7 اكتوبر 251 شخصا، لا يزال 105 منهم محتجزين في غزة، بينهم 34 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.

 

 

 

 

غالانت: تحرير القاضي يدفعنا إلى تحقيق أهداف الحرب

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