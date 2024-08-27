زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: المختطفون ليس لديهم وقت ويجب إبرام الصفقة الآن وإعادتهم

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد: هذا هو الوقت المناسب للذهاب إلى صفقة وإعادة المختطفين وهجوم 7 أكتوبر وقع لأن الانقلاب القضائي الذي قاده نتنياهو أضعف الأمن في إسرائيل