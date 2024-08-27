"اليونيفيل": إطلاق صواريخ بالقرب من مواقعنا الأحد

وأوضحت القوة في تصريح لوكالة "رويترز" أنها رصدت "عدداً كبيراً من الغارات الجوية وإطلاق الصواريخ في منطقة عملياتها" بداية من صباح يوم الأحد.

وقالت المتحدثة باسم اليونيفيل كانديس أرديل: "رصدنا إطلاق صواريخ بالقرب من أحد مواقعنا في الحنية"، في إشارة إلى بلدة في جنوب لبنان على بعد نحو عشرة كيلومترات شمال الحدود مع إسرائيل.

وأضافت المتحدثة أن انفجاراً وقع في وقت لاحق من اليوم بالقرب من موقع اليونيفيل في ميس الجبل الحدودية دون حدوث أضرار أو إصابات.

وقالت: "نؤكد للجميع باستمرار أن استخدام المناطق القريبة من مواقعنا لشن هجمات عبر الخط الأزرق بما يعرض قوات حفظ السلام للخطر هو أمر غير مقبول ويشكل انتهاكا للقرار 1701".

يذكر أن الخط الأزرق هو خط ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل.