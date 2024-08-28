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عربي و دولي

الأنباء الكويتية: اقتراحات لتمديد مهام اليونيفيل.. هل حان وقت التوسع؟

2024-08-28 | 01:13
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الأنباء الكويتية: اقتراحات لتمديد مهام اليونيفيل.. هل حان وقت التوسع؟
الأنباء الكويتية: اقتراحات لتمديد مهام اليونيفيل.. هل حان وقت التوسع؟

جاء في صحيفة "الأنباء الكويتية":

مع اقتراب موعد التجديد السنوي لقوات الطوارئ الدولية المؤقتة العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" في 29 آب، تتجه الأنظار إلى مجلس الأمن الدولي، الذي سيقرر مصير هذه القوات في ضوء التطورات الميدانية والسياسية.

وفي السياق، قال مصدر ديبلوماسي في بيروت إن "الجميع يتوقع أن يستمر مجلس الأمن في تمديد ولاية اليونيفيل، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على التنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني، لأنه السلطة الأمنية الشرعية في البلاد، ودوره أساسي في ضمان الاستقرار في المنطقة الجنوبية".

ولفت المصدر في حديث لـ"الأنباء" الكويتية، الى أن بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن بدأت بطرح اقتراحات تتعلق بتوسيع أو تعديل مهام القوات في الجنوب، مشيرا الى أن هذه الاقتراحات قد تشمل تعزيز قدرة اليونيفيل على تنفيذ تفويضها عبر تحسين آليات المراقبة أو زيادة الدعم اللوجستي للجيش اللبناني".

وأوضح المصدر أن هناك احتمالات بأن تشمل مقترحات التعديلات إدخال عناصر جديدة في تفويض "اليونيفيل" تركز على تعزيز التعاون المدني ـ العسكري، أو ربما تكثيف دورها في نزع السلاح غير الشرعي في المنطقة بالتنسيق مع الجيش اللبناني

الأنباء الكويتية: اقتراحات لتمديد مهام اليونيفيل.. هل حان وقت التوسع؟

محليات

عربي و دولي

اليونيفيل

قوات حفظ السلام

جنوب لبنان

إسرائيل

ولاية اليونيفيل

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ولقي 24 شخصاً حتفهم أو اعتبروا مفقودين نتيجة تدفق السيول والانهيارات الأرضية في مديرية ملحان بمحافظة المحويت. وقد تم تهدم سبعة منازل وأربعة محلات تجارية، والبحث مستمر عن المفقودين.

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ولقي 24 شخصاً حتفهم أو اعتبروا مفقودين نتيجة تدفق السيول والانهيارات الأرضية في مديرية ملحان بمحافظة المحويت. وقد تم تهدم سبعة منازل وأربعة محلات تجارية، والبحث مستمر عن المفقودين.

كما لم تعلن السلطات عن عدد القتلى الرسمي بعد، لكن صوراً متداولة تظهر جثثاً ملفوفة ببطانيات.

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