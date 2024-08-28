الأوسع منذ 2002: هجوم إسرائيلي قاسٍ على شمالي الضفة

أعلن جيش العدو الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بدء عملية عسكرية في مدينتي جنين وطولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة، قالت وسائل إعلام إنها قد تمتد لأسابيع.



وصباح الأربعاء أغلقت القوات الإسرائيلية مداخل مدينة جنين الرئيسية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية أن جيش العدو بدأ أوسع عملية عسكرية في الضفة الغربية منذ عام 2002.



وقالت "أن هذه العملية العسكرية ستستمر لعدة أيام".



كما أفادت القناة 14 الإسرائيلية أن الحملة العسكرية التي تُنفذ شمال الضفة الغربية تحمل اسم "المخيمات الصيفية".



وذكرت وكالة "وفا" أن العملية أدت حتى الآن إلى إستشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين في جنين وطوباس، في عمليات إطلاق نار وهجمات بمسيّرات.