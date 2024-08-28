الأردن يدعو مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل

وكتب الصفدي على منصة "إكس": "ندعو مجلس الأمن وجميع أعضاء المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير فورية وفعالة لوقف الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تنتهك الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس المحتلة.... على مجلس الأمن اعتماد قرار ملزم يمنع المزيد من الانتهاكات والتصعيد الإسرائيلي حول المسجد الأقصى في الحرم القدسي الشريف".

وأوضح الصفدي أن "الوضع قابل للانفجار بالفعل، وقد يتحول الفكر المدفوع بالكراهية إلى شرارة"، وأشار إلى إن "العواقب ستكون خطيرة".