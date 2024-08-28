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عربي و دولي

الأردن يدعو مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل

2024-08-28 | 02:46
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الأردن يدعو مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل
الأردن يدعو مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل

دعا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أمس الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل، بسبب تصريح وزير الأمن "الإسرائيلي" إيتمار بن غفير، حول الرغبة في بناء كنيس يهودي في الحرم القدسي في مدينة القدس.

وكتب الصفدي على منصة "إكس": "ندعو مجلس الأمن وجميع أعضاء المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير فورية وفعالة لوقف الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تنتهك الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس المحتلة.... على مجلس الأمن اعتماد قرار ملزم يمنع المزيد من الانتهاكات والتصعيد الإسرائيلي حول المسجد الأقصى في الحرم القدسي الشريف".

وأوضح الصفدي أن "الوضع قابل للانفجار بالفعل، وقد يتحول الفكر المدفوع بالكراهية إلى شرارة"، وأشار إلى إن "العواقب ستكون خطيرة".  

الأردن يدعو مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل

عربي و دولي

أيمن الصفدي

الأردن

إسرائيل

بن غفير

مجلس الأمن

الأمم المتحدة

المسجد الأقصى

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فيضانات غرب اليمن تؤدي إلى تدمير منازل وفقدان 24 شخصاً
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فيضانات غرب اليمن تؤدي إلى تدمير منازل وفقدان 24 شخصاً

تسببت فيضانات ناتجة عن أمطار غزيرة في غرب اليمن ليل الثلاثاء الأربعاء في دمار واسع، حيث تضررت منازل ومحلات تجارية.

ولقي 24 شخصاً حتفهم أو اعتبروا مفقودين نتيجة تدفق السيول والانهيارات الأرضية في مديرية ملحان بمحافظة المحويت. وقد تم تهدم سبعة منازل وأربعة محلات تجارية، والبحث مستمر عن المفقودين.

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05:35

فيضانات غرب اليمن تؤدي إلى تدمير منازل وفقدان 24 شخصاً

تسببت فيضانات ناتجة عن أمطار غزيرة في غرب اليمن ليل الثلاثاء الأربعاء في دمار واسع، حيث تضررت منازل ومحلات تجارية.

ولقي 24 شخصاً حتفهم أو اعتبروا مفقودين نتيجة تدفق السيول والانهيارات الأرضية في مديرية ملحان بمحافظة المحويت. وقد تم تهدم سبعة منازل وأربعة محلات تجارية، والبحث مستمر عن المفقودين.

كما لم تعلن السلطات عن عدد القتلى الرسمي بعد، لكن صوراً متداولة تظهر جثثاً ملفوفة ببطانيات.

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