إعلام تركي: بشار الأسد أعطى الضوء الأخضر!

ضوء أخضر

واعتبرت الصحيفة في مقال بعنوان: "ضوء أخضر من بشار الأسد للاجتماع: الانسحاب العسكري التركي ليس شرطا أساسياً"، أن الأسد منح في كلمته الأخيرة، ضوءاً أخضر لإطلاق اجتماعات رفيعة المستوى بين الجانبين، بهدف التطبيع، مؤكدة أن رد الأسد كان "ايجابياً"، ولم يشترط انسحاب القوات التركية من سوريا، للبدء بالمفاوضات.

وقال التقرير إن سحب الأسد لشرط الانسحاب، قبل البدء بمفاوضات التطبيع، أتى بالتزامن مع زيادة إشارات التطبيع بين أنقرة ودمشق، والذي "اكتسب زخماً كبيراً بفضل الوساطة الروسية مؤخراً". وأضاف أن رد الأسد "المعتدل"، جاء رداً على التصريحات التركية الإيجابية التي أدلى بها مسؤولون كبار في تركيا، ضمنهم الرئيس رجب طيب أردوغان.