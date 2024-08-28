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عربي و دولي

إعلام تركي: بشار الأسد أعطى الضوء الأخضر!

2024-08-28 | 05:29
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إعلام تركي: بشار الأسد أعطى الضوء الأخضر!
إعلام تركي: بشار الأسد أعطى الضوء الأخضر!

رأت صحيفة "حرييت" التركية الثلاثاء، أن الرئيس السوري بشار الأسد أعطى ضوءاً أخضر، لإطلاق مفاوضات التطبيع مع تركيا، على أعلى مستوى، وذلك خلال كلمته الأخيرة تحت قبة "مجلس الشعب".

ضوء أخضر

واعتبرت الصحيفة في مقال بعنوان: "ضوء أخضر من بشار الأسد للاجتماع: الانسحاب العسكري التركي ليس شرطا أساسياً"، أن الأسد منح في كلمته الأخيرة، ضوءاً أخضر لإطلاق اجتماعات رفيعة المستوى بين الجانبين، بهدف التطبيع، مؤكدة أن رد الأسد كان "ايجابياً"، ولم يشترط انسحاب القوات التركية من سوريا، للبدء بالمفاوضات.

وقال التقرير إن سحب الأسد لشرط الانسحاب، قبل البدء بمفاوضات التطبيع، أتى بالتزامن مع زيادة إشارات التطبيع بين أنقرة ودمشق، والذي "اكتسب زخماً كبيراً بفضل الوساطة الروسية مؤخراً". وأضاف أن رد الأسد "المعتدل"، جاء رداً على التصريحات التركية الإيجابية التي أدلى بها مسؤولون كبار في تركيا، ضمنهم الرئيس رجب طيب أردوغان. 

إعلام تركي: بشار الأسد أعطى الضوء الأخضر!

عربي و دولي

بشار الاسد

تركيا

سوريا

رجب طيب أردوغان

دمشق

العلاقة السورية التركية

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عطل معلوماتي يوقف مطار أيندهوفن بهولندا
06:35

عطل معلوماتي يوقف مطار أيندهوفن بهولندا

أدى عطل معلوماتي غير محدد السبب في هولندا إلى توقف الخدمة في مطار أيندهوفن الإقليمي والعديد من المؤسسات العامة، بما في ذلك خفر السواحل والشرطة العسكرية.

وتوقفت الطائرات في مطار أيندهوفن الذي يخدم نحو ثلاثين وجهة دولية، بينما يعمل مطار سخيبول بالقرب من أمستردام بشكل طبيعي. ,العطل أثر أيضاً على أداء المؤسسات العامة وتسبب في تعذر الوصول إلى مركز الاتصال للشرطة العسكرية الهولندية.

ولم يتضح بعد الوقت اللازم لحل المشكلة.

06:35

عطل معلوماتي يوقف مطار أيندهوفن بهولندا

أدى عطل معلوماتي غير محدد السبب في هولندا إلى توقف الخدمة في مطار أيندهوفن الإقليمي والعديد من المؤسسات العامة، بما في ذلك خفر السواحل والشرطة العسكرية.

وتوقفت الطائرات في مطار أيندهوفن الذي يخدم نحو ثلاثين وجهة دولية، بينما يعمل مطار سخيبول بالقرب من أمستردام بشكل طبيعي. ,العطل أثر أيضاً على أداء المؤسسات العامة وتسبب في تعذر الوصول إلى مركز الاتصال للشرطة العسكرية الهولندية.

ولم يتضح بعد الوقت اللازم لحل المشكلة.

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