مجلس الأمن يجدد مهمة القوات الدولية "اليونيفيل" في جنوب لبنان سنة إضافية

نتنياهو من الحدود مع لبنان: إحباط هجوم المسيرات يعتبر نجاجا لكن نهاية المواجهة مع حزب الله ستكون عندما نعيد السكان إلى منازلهم في الشمال

نتنياهو من الحدود مع لبنان: إحباط هجوم المسيرات يعتبر نجاجا لكن نهاية المواجهة مع حزب الله ستكون عندما نعيد السكان إلى منازلهم في الشمال