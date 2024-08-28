مكتب نتنياهو: قلقون إزاء فرض واشنطن عقوبات على إسرائيليين والأمر قيد المناقشة مع الولايات المتحدة

مسؤول أميركي كبير: لا صحة لتقارير بأن بلينكن اقتنع في اجتماع مع نتنياهو بمطلب إسرائيل البقاء في فيلادلفيا والولايات المتحدة تتوقع استمرار المحادثات الرامية لوقف إطلاق النار هذا الأسبوع