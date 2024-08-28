مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: يجب ألا تكون العملية الإسرائيلية في الضفة تمهيدا لتوسيع الحرب بغزة

مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بوريل يدين بشدة تصريحات وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش التي قال فيها "إن تجويع الفلسطينيين حتى الموت مبرَّر أخلاقيًّا"