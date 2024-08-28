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القناة 13 الإسرائيلية: نتنياهو اتخذ قرار تطبيق هدنة إنسانية في غزة من دون إبلاغ الوزراء
2024-08-28 | 13:43
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القناة 13 الإسرائيلية: نتنياهو اتخذ قرار تطبيق هدنة إنسانية في غزة من دون إبلاغ الوزراء
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القناة 13 الإسرائيلية: نتنياهو اتخذ قرار تطبيق هدنة إنسانية في غزة من دون إبلاغ الوزراء
عربي و دولي
الإسرائيلية:
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الوزراء
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