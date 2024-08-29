فيديو - أهالي أسرى إسرائيليين يقتحمون السياج ويدخلون غزة

إقتحم عددٌ من أهالي الأسرى الاسرائيليين السياج الفاصل على الحدود مع القطاع.

ودخلوا القطاع مهددين: "إذا لم تنقذ حكومة نتنياهو أبناءنا سننقذهم نحن"..