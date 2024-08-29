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الخطوط الجوية السويسرية تمدد تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 4 أيلول
2024-08-29 | 07:54
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الخطوط الجوية السويسرية تمدد تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 4 أيلول
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