إذاعة الجيش الإسرائيلي: الحكومة توافق على تمديد قرار يسمح بتجنيد 350 ألف جندي احتياط حتى نهاية عام 2024

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي عن "ارتفاع عدد الشهداء في جنين وطوباس وطولكرم إلى 20 شهيداً منذ فجر يوم الأربعاء".
أفادت إذاعة جيش العدو الإسرائيلي بوقوع عملية طعن على الحدود المصرية "الإسرائيلية"، أسفرت عن إصابة ستة أشخاص. وأضافت الإذاعة أن المصابين كانوا في طريقهم إلى الأراضي المحتلة، وأن التحقيقات جارية لكشف خلفية الحادث وملابساته.
دعت وزارة الخارجية الأوكرانية سلطات منغوليا إلى توقيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يصل إليها في 3 أيلول، وذلك بموجب مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحقّه جرّاء الحرب في أوكرانيا.