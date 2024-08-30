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عربي و دولي

إذاعة الجيش الإسرائيلي: الحكومة توافق على تمديد قرار يسمح بتجنيد 350 ألف جندي احتياط حتى نهاية عام 2024

2024-08-30 | 07:19
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إذاعة الجيش الإسرائيلي: الحكومة توافق على تمديد قرار يسمح بتجنيد 350 ألف جندي احتياط حتى نهاية عام 2024
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الحكومة توافق على تمديد قرار يسمح بتجنيد 350 ألف جندي احتياط حتى نهاية عام 2024
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إذاعة الجيش الإسرائيلي: الحكومة توافق على تمديد قرار يسمح بتجنيد 350 ألف جندي احتياط حتى نهاية عام 2024

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