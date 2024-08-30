بوريل يعلن أمراً هاماً يتعلق بالجيش اللبناني.. وعن الضفة: الوضع مقلق!

أعرب جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عن قلقه البالغ من احتمال توسع الصراع من غزة إلى الضفة الغربية. وأكد رفض الاتحاد لأي اعتداء على البعثات الإنسانية الأممية في الأراضي الفلسطينية، مشدداً على دعم الجيش اللبناني وتوفير المزيد من الدعم له في العام المقبل.



كما أشار بوريل إلى أهمية تعزيز حركة الملاحة في البحر الأحمر، في ظل تراجع عدد الرحلات عبر قناة السويس. ولفت إلى ضرورة إيجاد حل لمنع توقف النقل البحري بسبب الحوثيين، مشيراً إلى أن البحث عن طرق بديلة مكلف للغاية.



وأكد أن الاتحاد الأوروبي يشارك في جهود تأمين الملاحة عبر البحر الأحمر ويواصل العمل على إيجاد حلول فعالة لمواجهة الهجمات وتأمين الطرق البحرية.