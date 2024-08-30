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عربي و دولي

بوريل يعلن أمراً هاماً يتعلق بالجيش اللبناني.. وعن الضفة: الوضع مقلق!

2024-08-30 | 10:51
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بوريل يعلن أمراً هاماً يتعلق بالجيش اللبناني.. وعن الضفة: الوضع مقلق!
بوريل يعلن أمراً هاماً يتعلق بالجيش اللبناني.. وعن الضفة: الوضع مقلق!

أعرب جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عن قلقه البالغ من احتمال توسع الصراع من غزة إلى الضفة الغربية. وأكد رفض الاتحاد لأي اعتداء على البعثات الإنسانية الأممية في الأراضي الفلسطينية، مشدداً على دعم الجيش اللبناني وتوفير المزيد من الدعم له في العام المقبل.

كما أشار بوريل إلى أهمية تعزيز حركة الملاحة في البحر الأحمر، في ظل تراجع عدد الرحلات عبر قناة السويس. ولفت إلى ضرورة إيجاد حل لمنع توقف النقل البحري بسبب الحوثيين، مشيراً إلى أن البحث عن طرق بديلة مكلف للغاية.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي يشارك في جهود تأمين الملاحة عبر البحر الأحمر ويواصل العمل على إيجاد حلول فعالة لمواجهة الهجمات وتأمين الطرق البحرية.

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بوريل يعلن أمراً هاماً يتعلق بالجيش اللبناني.. وعن الضفة: الوضع مقلق!

عربي و دولي

جوزيب بوريل

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شجار حاد بين نتنياهو وغالانت.. وأنباء عن قرب إقالة وزير الحرب!
15:10

شجار حاد بين نتنياهو وغالانت.. وأنباء عن قرب إقالة وزير الحرب!

نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مسؤولين إسرائيليين أن اجتماعًا شهد "صراخًا غير مسبوق" بين رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت الخميس، حيث تباينت آراؤهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.

وأصر غالانت على ضرورة التوصل إلى الاتفاق بسرعة، معتبرًا إياه خطوة استراتيجية هامة ليس فقط للأسرى بل للحد من التوترات الإقليمية مع إيران وحزب الله.

وأفادت المصادر أن هذه المشادة قد تدفع نتنياهو إلى التفكير في إقالة غالانت، رغم أن الأخير لا يعتزم الاستقالة في الوقت الحالي.

15:10

شجار حاد بين نتنياهو وغالانت.. وأنباء عن قرب إقالة وزير الحرب!

نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مسؤولين إسرائيليين أن اجتماعًا شهد "صراخًا غير مسبوق" بين رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت الخميس، حيث تباينت آراؤهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.

وأصر غالانت على ضرورة التوصل إلى الاتفاق بسرعة، معتبرًا إياه خطوة استراتيجية هامة ليس فقط للأسرى بل للحد من التوترات الإقليمية مع إيران وحزب الله.

وأفادت المصادر أن هذه المشادة قد تدفع نتنياهو إلى التفكير في إقالة غالانت، رغم أن الأخير لا يعتزم الاستقالة في الوقت الحالي.

تسليم 1.2 مليون لقاح لغزة.. و400 ألف بالطريق
14:42

تسليم 1.2 مليون لقاح لغزة.. و400 ألف بالطريق

يستعد مسؤولون في الأمم المتحدة لإطلاق حملة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في قطاع غزة، الأحد المقبل، لكن هذه الحملة ستعتمد على سلسلة من فترات التوقف المحدود زمنيا للقتال بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي حركة حماس المتحصنين في القطاع.

14:42

تسليم 1.2 مليون لقاح لغزة.. و400 ألف بالطريق

يستعد مسؤولون في الأمم المتحدة لإطلاق حملة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في قطاع غزة، الأحد المقبل، لكن هذه الحملة ستعتمد على سلسلة من فترات التوقف المحدود زمنيا للقتال بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي حركة حماس المتحصنين في القطاع.

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