شجار حاد بين نتنياهو وغالانت.. وأنباء عن قرب إقالة وزير الحرب!

نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مسؤولين إسرائيليين أن اجتماعًا شهد "صراخًا غير مسبوق" بين رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت الخميس، حيث تباينت آراؤهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.



وأصر غالانت على ضرورة التوصل إلى الاتفاق بسرعة، معتبرًا إياه خطوة استراتيجية هامة ليس فقط للأسرى بل للحد من التوترات الإقليمية مع إيران وحزب الله.



وأفادت المصادر أن هذه المشادة قد تدفع نتنياهو إلى التفكير في إقالة غالانت، رغم أن الأخير لا يعتزم الاستقالة في الوقت الحالي.