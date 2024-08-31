بالفيديو - عملية مزدوجة تستهدف مستوطنتين في الضفة وسقوط اصابات

وفي التفاصيل فقد وقع انفجار عند مفرق غوش عتصيون، المستوطنة الواقعة شمال الخليل، أعقبه هجوم على مدخل مستوطنة كرمي تسور القريبة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إن "حدثيْن أمنيَيْن وقعا في لواء غوش عتصيون"، زاعماً انه قتل منفذي الهجومين.

وذكر جيش الاحتلال أن سيارةً انفجرت في محطة وقود بمفرق غوش عتصيون، وأن "قوات وصلت إلى المكان وقتلت المهاجم."

وأضاف أن محاولة دهس استهدفت حارسَ أمنٍ قرب (كرمي تسور)، زاعماً ان قواته قتلت منفذ الهجوم.

الى ذلك نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن أجهزة أمنية أن المنفذيْن قادا سيارتين في شارع 60، ثم اتجه الأول إلى محطة الوقود، والآخر نحو كرمي تسور.

وعلى الفور اغلقت قوات الاحتلال مداخل الخليل، جنوبي المنطقة التي وقعت فيها العمليتان، ودفعت بتعزيزات كبيرة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش فرض حصارا على الخليل بعد العمليتين.فيما قالت إذاعة الجيش إن قائد "لواء غوش عتصيون" -وهو ضابطٌ برتبة عقيد- أُصيب هو وأحد الجنود برصاص زملائهم خلال "تحييد منفذ الهجوم".

فيديو يوثق انفجار السيارة داخل المحطة في مستوطنة عتصيون. pic.twitter.com/uDGUNUTjfp — القسطل الإخباري (@AlQastalps) August 30, 2024 للتذكير " #كتائب_القسام" قبل يومين::



وتبشّر الكتائب شعبنا العظيم وأحرار أمتنا والعالم، بأن المحتل الذي يحاول واهمًا كسر حالة المقاومة في شمال الضفة، سيتفاجئ بالموت والرد القادم الذي سيأتيه من جنوب الضفة ووسطها والداخل المحتل بإذن الله تعالى. pic.twitter.com/qCtaePQ1ak — أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) August 30, 2024 "لقد عدنا إلى أيام الانتفاضة"



هذا كان تعليق الإعلام العبري على حدث مركب خطير وقع ليلة الأمس.

في الساعات الأولى من الليل، انطلقت مركبتان تحملان مقاومين فلسطينيين باتجاه مستوطنة غوش عتصيون شمال الخليل في جنوب الضفة الغربية.



قبل منتصف الليل، وصل بلاغ للقوات الأمنية الإسرائيلية عن… pic.twitter.com/uUMCTTq65d — Tamer | تامر (@tamerqdh) August 31, 2024