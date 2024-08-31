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عربي و دولي

بالفيديو - عملية مزدوجة تستهدف مستوطنتين في الضفة وسقوط اصابات

2024-08-31 | 01:27
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بالفيديو - عملية مزدوجة تستهدف مستوطنتين في الضفة وسقوط اصابات
بالفيديو - عملية مزدوجة تستهدف مستوطنتين في الضفة وسقوط اصابات

افادت وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي بإصابة قائد لواء غوش عتصيون وجندي اضافة الى عدد من المستوطنين إثر عمليةٍ مزدَوجة استهدفت مستوطنتيْن بالضفة في وقت متأخر ليلاً.

وفي التفاصيل فقد وقع انفجار عند مفرق غوش عتصيون، المستوطنة الواقعة شمال الخليل، أعقبه هجوم على مدخل مستوطنة كرمي تسور القريبة.

 وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إن "حدثيْن أمنيَيْن وقعا في لواء غوش عتصيون"، زاعماً انه قتل منفذي الهجومين.

 وذكر جيش الاحتلال أن سيارةً انفجرت في محطة وقود بمفرق غوش عتصيون، وأن "قوات وصلت إلى المكان وقتلت المهاجم."

وأضاف أن محاولة دهس استهدفت حارسَ أمنٍ قرب (كرمي تسور)، زاعماً ان قواته قتلت منفذ الهجوم.

الى ذلك نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن أجهزة أمنية أن المنفذيْن قادا سيارتين في شارع 60، ثم اتجه الأول إلى محطة الوقود، والآخر نحو كرمي تسور.

وعلى الفور اغلقت قوات الاحتلال مداخل الخليل، جنوبي المنطقة التي وقعت فيها العمليتان، ودفعت بتعزيزات كبيرة.

 وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش فرض حصارا على الخليل بعد العمليتين.فيما قالت إذاعة الجيش إن قائد "لواء غوش عتصيون" -وهو ضابطٌ برتبة عقيد- أُصيب هو وأحد الجنود برصاص زملائهم خلال "تحييد منفذ الهجوم".

 
 
بالفيديو - عملية مزدوجة تستهدف مستوطنتين في الضفة وسقوط اصابات

عربي و دولي

تفجير

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