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إعلام الاحتلال: مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين في معارك بحي الجابريات بمدينة جنين
2024-08-31 | 04:52
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إعلام الاحتلال: مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين في معارك بحي الجابريات بمدينة جنين
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