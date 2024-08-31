روسيا: إسرائيل لا يمكنها القضاء على حركة حماس أو حزب اللّه

وقال لافروف في مقابلة أجرتها معه قناة RT: "تصعّد إسرائيل استخدام القوة ضد من تعتبرهم داعمين لفلسطين كحزب الله وحركة حماس التي تعهدت إسرائيل بالقضاء عليها".

وأضاف، "بالطبع هذا غير قابل للتحقيق لأن حماس جزء من الشعب الفلسطيني كحزب اللّه أيضا الذي هو جزء من الشعب اللبناني".

وتابع لافروف، "نحن من خلال تواصلنا مع الزملاء الإسرائيليين نسعى دائما لإيصال فكرة عدم جدوى حل كل القضايا باستخدام القوة من دون طرح بدائل".

وكان لافروف قد أكد في وقت سابق أن "جميع القرارات الأخيرة التي اتخذها مجلس الأمن الدولي بشأن القضية الفلسطينية ظلت "حبرا على ورق"، مؤكدا "ضرورة وقف إراقة الدماء ومنع العنف في الشرق الأوسط الناتج عن سياسات واشنطن".