مصدر إيراني: "إسرائيل" تتواصل مع جماعات إرهابية لزعزعة أمننا
نقلت وكالة فارس الإيرانية -عن مصدر مطلع- أن "إسرائيل" تتواصل مجددا مع ما وصفها بجماعات إرهابية لزعزعة الأمن، مؤكدا أن هناك تحركات أمنية إسرائيلية داخل إيران لمنع أو تخفيف حدة الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في طهران يوم 31 تموز الماضي.
وقال المصدر إن "الكيان الصهيوني تواصل مجددا مع جماعات إرهابية جنوب شرقي إيران لزعزعة أمننا"، لافتا إلى أن "إسرائيل" بدأت تحركات أمنية داخل إيران لمنع أو تخفيف حدة الرد على اغتيال هنية وأن "مساعي الكيان الصهيوني لن تثني إيران عن الانتقام وقرارنا بالرد لا عودة عنه".
وتأتي هذا التصريحات الإيرانية في ظل تأكيدات متواصلة من طهران، بأن ردها على اغتيال هنية آت وسيكون مفاجئا ومتناسبا، باعتبار "اغتيال هنية جريمة لا تُغتفر وانتهاك لسيادة وسلامة الأراضي الإيرانية".