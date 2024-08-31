مصدر إيراني: "إسرائيل" تتواصل مع جماعات إرهابية لزعزعة أمننا

وقال المصدر إن "الكيان الصهيوني تواصل مجددا مع جماعات إرهابية جنوب شرقي إيران لزعزعة أمننا"، لافتا إلى أن "إسرائيل" بدأت تحركات أمنية داخل إيران لمنع أو تخفيف حدة الرد على اغتيال هنية وأن "مساعي الكيان الصهيوني لن تثني إيران عن الانتقام وقرارنا بالرد لا عودة عنه".وتأتي هذا التصريحات الإيرانية في ظل تأكيدات متواصلة من طهران، بأن ردها على اغتيال هنية آت وسيكون مفاجئا ومتناسبا، باعتبار "اغتيال هنية جريمة لا تُغتفر وانتهاك لسيادة وسلامة الأراضي الإيرانية".