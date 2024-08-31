كاتس: إيران تغمر مخيمات الضفة الغربية بالأموال والأسلحة

إتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم السبت، إيران بالعمل على "بناء البنية التحتية للإرهاب في الضفة الغربية"، بحسب تعبيره.

وتابع عبر منصة "إكس"، أن "إيران تغمر مخيمات اللاجئين في الضفة بالأموال والأسلحة المهربة عبر الأردن بهدف إقامة جبهة إرهابية شرقية ضد إسرائيل، مما يهدد استقرار النظام الأردني أيضا"، بحسب رأيه.

وأضاف كاتس أن "الجيش الإسرائيلي يعمل بقوة وسيتخذ كل التدابير اللازمة لإحباط هذه البنى التحتية للإرهاب، مع بذل أقصى جهد ممكن لفصل الإرهابيين عن السكان المدنيين، ويجب على العالم أن يستيقظ ويوقف التوغل الإيراني قبل فوات الأوان".