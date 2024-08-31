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الجيش الإسرائيلي: عثرنا على جثث خلال القتال في قطاع غزة ونعمل على تحديد هويتها ويرجى الإمتناع عن نشر الشائعات
2024-08-31 | 16:55
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الجيش الإسرائيلي: عثرنا على جثث خلال القتال في قطاع غزة ونعمل على تحديد هويتها ويرجى الإمتناع عن نشر الشائعات
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