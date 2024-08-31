وسائل إعلام إسرائيلية: أصدر تجمع أهالي المحتجزين في غزة بياناً غير عادياً إتهموا فيه نتنياهو بالتخلي عن المحتجزين في غزة وأضاف البيان بأن البلاد غداً ستهتز حيث وجّهوا دعوة للجمهور للإستعداد