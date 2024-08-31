الجيش الإسرائيلي يزعم: عثرنا على عدد من الجثث في غزة ونعمل على تحديد هويتها

زعم الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، أنه عثر على عدد من الجثث في قطاع غزة، فيما ذكرت صحيفة "هآرتس" إن الجثث تعود إلى أسرى.