الجيش الإسرائيلي يزعم: عثرنا على عدد من الجثث في غزة ونعمل على تحديد هويتها
زعم الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، أنه عثر على عدد من الجثث في قطاع غزة، فيما ذكرت صحيفة "هآرتس" إن الجثث تعود إلى أسرى.
وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان إن القوات استعادت عدة جثث من قطاع غزة، ولا تزال القوات تعمل في الميدان وتقوم بعملية استخراج وتحديد هويات الجثث التي ستستغرق عدة ساعات، ولذلك لم تسمح القوات الإسرائيلية بنشر العديد من تفاصيل العملية.
وقالت صحيفة "هآرتس" إن الجثث هي لأسرى، فيما تداولت وسائل التواصل الاجتماعي أنباء عن العثور على 6 جثث.