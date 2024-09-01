نتنياهو يتعهّد بجعل حماس "تدفع الثمن"

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن حزنه لمقتل 6 أسرى، قائلا إن قتلهم يثبت أن حماس لا تريد إتفاق وقف إطلاق النار، بحسب تعبيره.