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عربي و دولي

نتنياهو يتعهّد بجعل حماس "تدفع الثمن"

2024-09-01 | 04:30
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نتنياهو يتعهّد بجعل حماس &quot;تدفع الثمن&quot;
نتنياهو يتعهّد بجعل حماس "تدفع الثمن"

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن حزنه لمقتل 6 أسرى، قائلا إن قتلهم يثبت أن حماس لا تريد إتفاق وقف إطلاق النار، بحسب تعبيره.

وقال نتنياهو الأحد إنه "شعر بالحزن لسماع نبأ مقتل الرهائن".
واتهم حماس بقتلهم "بدم بارد" وقال إن "إسرائيل" ستحمل الحركة المسلحة المسؤولية. كما اتهم حماس بإحباط جهود وقف إطلاق النار الجارية.
وقال: "من يقتل الرهائن لا يريد اتفاقا".
وتعهد نتنياهو بجعل حماس "تدفع الثمن".
وأكد أن "إسرائيل" لن تتوقف "قبل الوصول إلى من قتلوا المحتجزين ومحاسبتهم"، وأن حكومته ملتزمة بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن المتبقين وضمان أمن "إسرائيل".
نتنياهو يتعهّد بجعل حماس "تدفع الثمن"

عربي و دولي

بنيامين نتنياهو

حماس

إسرائيل

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Aljadeed
غضب في "إسرائيل" على نتنياهو بعد العثور على جثث الأسرى
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن يائير لابيد: نتنياهو وحكومة الموت قررا عدم إنقاذ المختطفين وأدعو نقابات العمال والسلطات المحلية إلى إغلاق الإقتصاد

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