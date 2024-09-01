واس: ولي العهد السعودي والرئيس المصري بحثا في اتصال تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

جعجع: نطالب الحكومة اللبنانية بدعوة حزب الله إلى وقف هذه الحرب العبثية وعلى الحزب أن يتحلى بشجاعة اتخاذ الموقف الوطني الصحيح لأنه لا يكفي أن يتحلى بشجاعة القتال فقط جعجع: نطالب الحكومة اللبنانية بدعوة حزب الله إلى وقف هذه الحرب العبثية وعلى الحزب أن يتحلى بشجاعة اتخاذ الموقف الوطني الصحيح لأنه لا يكفي أن يتحلى بشجاعة القتال فقط

جعجع: من أجاز لحزب الله أن يصادر قرار اللبنانيين في السلم والحرب وكأن لا حكومة في لبنان إن هذه الحرب لا يريدها اللبنانيون ولم يكن للحومة قراراً فيها كما أنها لا تخدم لبنان ولا غزة جعجع: من أجاز لحزب الله أن يصادر قرار اللبنانيين في السلم والحرب وكأن لا حكومة في لبنان إن هذه الحرب لا يريدها اللبنانيون ولم يكن للحومة قراراً فيها كما أنها لا تخدم لبنان ولا غزة

جعجع: موقفنا من القضية الفلسطينية لا لبس حوله لا يمكننا تجاوز نضال الشعب الفلسطني والآلام والدماء والدموع فنحن مع القضية على أساس الحق في وقت نحن ضد وجود السلاح الفلسطيني على الأراضي اللبنانية جعجع: موقفنا من القضية الفلسطينية لا لبس حوله لا يمكننا تجاوز نضال الشعب الفلسطني والآلام والدماء والدموع فنحن مع القضية على أساس الحق في وقت نحن ضد وجود السلاح الفلسطيني على الأراضي اللبنانية

جعجع: اليوم التالي لنا لأننا أولاد الغد ونحمل لغته ومفاهيمه أما محور الممانعة فلقد رأينا ما كانت نتيجة تحكمه بزمام الأمور لذا لا يتوقع أحدهم أن يكون هذا المحور عنوان المرحلة المقبلة جعجع: اليوم التالي لنا لأننا أولاد الغد ونحمل لغته ومفاهيمه أما محور الممانعة فلقد رأينا ما كانت نتيجة تحكمه بزمام الأمور لذا لا يتوقع أحدهم أن يكون هذا المحور عنوان المرحلة المقبلة

جعجع: كل من يتكلم بلغة الاعداد فهو يقول علناً أنه يريد تغيير الدستور لأن الدستور لايتكلم لا بلغة العد ولا الأعداد جعجع: كل من يتكلم بلغة الاعداد فهو يقول علناً أنه يريد تغيير الدستور لأن الدستور لايتكلم لا بلغة العد ولا الأعداد