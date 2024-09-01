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عربي و دولي
هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول أميركي: سنعلن في الأيام المقبلة عن خطوات أخرى في محادثات التفاوض بشأن التهدئة والتبادل
2024-09-01 | 15:09
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هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول أميركي: سنعلن في الأيام المقبلة عن خطوات أخرى في محادثات التفاوض بشأن التهدئة والتبادل
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عربي و دولي
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