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عربي و دولي
خليل الحية للجزيرة: رد نتنياهو على قبولنا الوثيقة التي قدمها الرئيس بايدن كان المرواغة ثم فرض شروط جديدة
2024-09-01 | 16:20
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خليل الحية للجزيرة: رد نتنياهو على قبولنا الوثيقة التي قدمها الرئيس بايدن كان المرواغة ثم فرض شروط جديدة
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خليل الحية للجزيرة: رد نتنياهو على قبولنا الوثيقة التي قدمها الرئيس بايدن كان المرواغة ثم فرض شروط جديدة
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