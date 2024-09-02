بعد الأنباء: هل يتخلى نتنياهو عن محور فيلادلفيا؟ إليك ردّه الجديد

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صرّح بأن "الإضراب في إسرائيل هو دعم لرئيس المكتب السياسي في حركة حماس، يحيى السنوار".



وأضاف نتنياهو: "لن نتخلى عن محور فيلادلفي بعد 42 عاماً، ولن نتخلى عنه الآن بعد 42 يوماً".



كما أشار أن "محور فيلادلفيا هو أنبوب أكسجين لحماس ويجب الحفاظ عليه".



وأكد نتنياهو أن "إعادة المختطفين هي أولوية بالنسبة لنا، ولكن هناك أماكن يجب ألا نتخلى عنها، ومنها محور فيلادلفيا".



