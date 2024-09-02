بوتين يصل إلى منغوليا في أول زيارة لدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية

نتنياهو: أصِبْت بالصدمة عندما سمعت بعض وزراء الحكومة يدعون للانسحاب من "محور فيلادلفيا" لا أستطيع تقديم تنازلات في هذا المحور

نتنياهو: أصِبْت بالصدمة عندما سمعت بعض وزراء الحكومة يدعون للانسحاب من "محور فيلادلفيا" لا أستطيع تقديم تنازلات في هذا المحور