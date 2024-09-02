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نتنياهو: أصِبْت بالصدمة عندما سمعت بعض وزراء الحكومة يدعون للانسحاب من "محور فيلادلفيا" لا أستطيع تقديم تنازلات في هذا المحور
نتنياهو: أصِبْت بالصدمة عندما سمعت بعض وزراء الحكومة يدعون للانسحاب من "محور فيلادلفيا" لا أستطيع تقديم تنازلات في هذا المحور
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معاريف عن مسؤول إسرائيلي: تصريحات بايدن خطيرة خصوصا أنها تأتي بعد أيام من إعدام حماس 6 رهائن بينهم أميركي
2024-09-02 | 10:24
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معاريف عن مسؤول إسرائيلي: تصريحات بايدن خطيرة خصوصا أنها تأتي بعد أيام من إعدام حماس 6 رهائن بينهم أميركي
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معاريف عن مسؤول إسرائيلي: تصريحات بايدن خطيرة خصوصا أنها تأتي بعد أيام من إعدام حماس 6 رهائن بينهم أميركي
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حماس تكشف تفاصيل جديدة حول مصير أسرى الاحتلال وسير مفاوضات وقف اطلاق النار: لا اتفاق الا بهذا الشرط..
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