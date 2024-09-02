بايدن يعلق على سلوك نتنياهو!
اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن، أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لا يبذل جهدا كافيا للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس الفلسطينية في غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر".
ورداً على أسئلة الصحافيين في البيت الأبيض عما إذا كان يعتقد أن الزعيم الإسرائيلي يبذل جهدا كافيا بشأن هذه القضية، أجاب بايدن: "لا".
ويلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته المرشحة للانتخابات الرئاسية كامالا هاريس الاثنين فريقهما المعني بمباحثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.