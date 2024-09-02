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عربي و دولي

وزير الخارجية الإسرائيلي: قرار بريطانيا يبعث برسالة ملتبسة لحماس وإيران

2024-09-02 | 12:52
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وزير الخارجية الإسرائيلي: قرار بريطانيا يبعث برسالة ملتبسة لحماس وإيران
وزير الخارجية الإسرائيلي: قرار بريطانيا يبعث برسالة ملتبسة لحماس وإيران

اشار وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الى أن "قرار بريطانيا تعليق تصدير بعض الأسلحة لإسرائيل يبعث برسالة ملتبسة لحماس وإيران".

 

وفي وقت سابق اليوم، اعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اننا "سنعلق 30 رخصة تصدير أسلحة لإسرائيل منها عتاد يستخدم في صراع غزة الحالي"، موضحا أن "تراخيص التصدير التي سنعلقها تشمل مكونات لطائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر ومسيرات".

ولفت في هذا السياق، الى ان "تعليق تراخيص صادرات أسلحة إلى إسرائيل ليس حظرا شاملا على السلاح"، معتبرا أن "الإجراء الذي نتخذه لن يكون له تأثير ملموس على أمن إسرائيل". وأكد أن "لندن مستمرة في دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفق القانون الدولي". وشدد على اننا "سنواصل العمل مع إسرائيل على التصدي للتهديد الإيراني".

 

واشار الى ان "تقييمنا هو أن إسرائيل يمكن أن تفعل المزيد لضمان وصول إمدادات الغذاء والدواء للمدنيين في غزة"، معتبرا أن "لا شك أن حماس لا تهتم بالقانون الإنساني الدولي".اشار وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الى أن "قرار بريطانيا تعليق تصدير بعض الأسلحة لإسرائيل يبعث برسالة ملتبسة لحماس وإيران".

 وفي وقت سابق اليوم، اعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اننا "سنعلق 30 رخصة تصدير أسلحة لإسرائيل منها عتاد يستخدم في صراع غزة الحالي"، موضحا أن "تراخيص التصدير التي سنعلقها تشمل مكونات لطائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر ومسيرات".

ولفت في هذا السياق، الى ان "تعليق تراخيص صادرات أسلحة إلى إسرائيل ليس حظرا شاملا على السلاح"، معتبرا أن "الإجراء الذي نتخذه لن يكون له تأثير ملموس على أمن إسرائيل". وأكد أن "لندن مستمرة في دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفق القانون الدولي". وشدد على اننا "سنواصل العمل مع إسرائيل على التصدي للتهديد الإيراني".
 

واشار الى ان "تقييمنا هو أن إسرائيل يمكن أن تفعل المزيد لضمان وصول إمدادات الغذاء والدواء للمدنيين في غزة"، معتبرا أن "لا شك أن حماس لا تهتم بالقانون الإنساني الدولي".

وزير الخارجية الإسرائيلي: قرار بريطانيا يبعث برسالة ملتبسة لحماس وإيران

عربي و دولي

إسرائيل

وزير الخارجية الاسرائيلي

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