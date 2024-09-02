حماس: نتنياهو يكذب على جمهوره وعلى الإدارة الأمريكية وتصريحاته مليئة بالأكاذيب

أبو عبيدة: بعد التحقيق في مقتل أحد أسرى العدو على يد حارسه تبين أن المجند المكلف بالحراسة تصرف بشكل انتقامي خلافاً للتعليمات بعد تلقيه خبر استشهاد طفلَيه في إحدى مجازر العدو