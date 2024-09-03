إعلام إسرائيلي: حماس جندت نحو 3000 مقاتل جديد

وتضغط نتائج الحرب على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتوجه له انتقادات ترجيح هدف القضاء على الحركة على حساب ضمان حياة الأسرى في القطاع.وقبل أسابيع، علّق الجيش الإسرائيلي على تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، وكشف أن تل أبيب غير قادرة على القضاء على حركة حماس رغم نجاحها في إضعافها، مما يدفع باتجاه عقد صفقة لاستعادة الأسرى.وبحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل"، فقد أعاد الجيش الإسرائيلي التأكيد على أنه ملتزم بتحقيق أهداف الحرب، والتي تتجلى في تفكيك حماس وإعادة الأسرى، مضيفا أنه سيعمل على تحقيقها.ويرى مسؤولون أميركيون أن الجيش الإسرائيلي لن يحقق المزيد من المكاسب في قطاع غزة، وأن الحل الوحيد يكمن في عقد صفقة لاستعادة الأسرى سواء الأحياء منهم أو الأموات.