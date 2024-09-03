نتنياهو: قرار بريطانيا مشين وسيشجع حماس

على الرغم من توضيح بريطانيا قرارها بتعليق بعض رخص الأسلحة إلى "إسرائيل"، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سهام انتقاداته إلى لندن.

وأكد أن "إسرائيل" ستنتصر في هذه الحرب سواء مع الأسلحة البريطانية أو بدونها.

كما إعتبر في بيان اليوم الثلاثاء أن القرار البريطاني الخاطئ سيشجع حركة حماس.

كذلك زعم أن الجيش الإسرائيلي" يشن حرباً عادلة، ويتخذ إجراءات غير مسبوقة لإبعاد المدنيين عن الأذى تتوافق بشكل كامل مع القانون الدولي" وفق قوله.

وشدد على أن "هذا القرار المشين (وفق وصفه) لن يغير من تصميم إسرائيل على هزيمة حماس، التي قتلت بوحشية 1200 شخص في 7 أكتوبر، من بينهم 14 مواطنًا بريطانيًا".

علماً أن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي كان أوضح بوقت سابق اليوم أن "تعليق بلاده لتلك الرخص لن يهدد قدرة "إسرائيل" في الدفاع عن نفسها"، حسب قوله.

كما أكد أن بلاده متمسكة بالتزامها بالدفاع عن "إسرائيل".

أتى ذلك، بعدما أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أمس تعليق 30 ترخيصا لتصدير الأسلحة لـ "إسرائيل" من أصل 350، مبررة قرارها بوجود خطر واضح من إمكانية استخدامها في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي. وقال وزير الخارجية ديفيد لامي أمام البرلمان "بالنسبة لبعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، هناك خطر واضح من أنها ستستخدم لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي".

كما شدد على أن "هذا ليس منعا عاما، ليس حظرا"، مضيفا أنه لا يشمل مكونات لطائرات إف-35 المقاتلة.



