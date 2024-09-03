وزير الخارجية الأردني: بريطانيا فعلت الصواب بتعليقها بعض تراخيص الأسلحة إلى "إسرائيل"

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي رداً على سؤال مراسل الجديد بشأن الموقف المصري الرسمي إذا أصرّت "إسرائيل" على البقاء في محور فيلادلفيا: موقف مصر ثابت ومعروف وهناك قواعد معمول بها لا نقبل أن يتمّ تبديلها