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الديوان الأميري في قطر: أمير قطر ورئيس الوزراء السويدي بحثا التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة
2024-09-03 | 07:30
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الديوان الأميري في قطر: أمير قطر ورئيس الوزراء السويدي بحثا التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة
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