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عربي و دولي

اليونيفيل: يجب أن تتوقف الهجمات التي تلحق الضرر بالمدنيين

2024-09-03 | 08:47
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اليونيفيل: يجب أن تتوقف الهجمات التي تلحق الضرر بالمدنيين
اليونيفيل: يجب أن تتوقف الهجمات التي تلحق الضرر بالمدنيين

قالت نائب مدير مكتب اليونيفيل الاعلامي كانديس ارديل انه "في وقت سابق من اليوم، أصيب أحد المتعاقدين بينما كان في طريقه لتقديم خدمات للكتيبة الإسبانية التابعة لليونيفيل بطلقات نارية بالقرب من سردا، وقام حفظة السلام بنقله إلى المستشفى".

وأضافت: "هذه الحادثة هي الثانية في يومين التي يتعرض فيها أحد المتعاقدين الذين يدعمون حفظة السلام التابعين لليونيفيل لهجوم. بالأمس أيضاً، وفي نفس المنطقة، سقطت نيران من جنوب الموقع بالقرب من دورية إسبانية كانت تعبر المكان، مما تسبب في إصابة الآلية بالحجارة المتطايرة".

وتابعت آرديل: "إننا نلفت انتباه الأطراف مرة أخرى إلى التكلفة البشرية الهائلة التي يتكبدها المدنيون في جنوب لبنان نتيجة لهذه التبادلات لإطلاق النار، بما في ذلك أولئك الذين يدعمون الرجال والنساء العاملين من أجل السلام. يجب أن تتوقف الهجمات التي تلحق الضرر بالمدنيين. ويجب أن تتوقف الهجمات التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على قدرة جنود حفظ السلام على أداء عملهم المهم بموجب القرار 1701. ويجب أن تتوقف أعمال العنف التي يعاني منها جنوب لبنان وشمال إسرائيل منذ الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر".
 
 
 
اليونيفيل: يجب أن تتوقف الهجمات التي تلحق الضرر بالمدنيين

عربي و دولي

اليونيفيل

قوات اليونيفيل

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